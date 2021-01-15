Дистанційне навчання 2021: які проблеми виявив січневий локдаун

Перший тиждень онлайн-навчання у новому році в школах позаду. У Міносвіти заявляють, що цього разу підготовкою закладів до віртуальних уроків задоволені.

Однак, як з’ясувалося, все ж проблем вистачає. Півсотні шкіл взагалі не мають інтернету, а у двох тисяч – дуже слабкий сигнал.

Те, що можна довше поспати – одна із переваг дистанційної освіти, жартує шестикласниця Софія. Гаджет та інтернет є, отже до навчання готова.

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Школярка розповіла, що вчителі стали сучаснішими і предмети викладають цікаво. Однак часто є технічні проблеми. Мама дівчинки помітила, що дитина стала більш самостійною та дисциплінованою.

Деякі вчителі наполягають, щоб їхні уроки проводили саме у школі, адже дистанційно це важко зробити. До того ж, не всі учні відвідують уроки. Для роботи школа забезпечила комп’ютером та інтернетом.

У Міністерстві освіти кажуть, що з майже 15 тисяч навчальних закладів – близько 2 тисяч мають слабкий інтернет, а відтак можливі перебої з онлайн освітою.

Найчастіше завдання учням вчителі дають через Viber. Діти самотужки вивчають матеріал і надсилають фото із виконаними роботами. Не вивчений матеріал наздоганятимуть вже у школі на уроках, після закінчення локдауну, кажуть вчителі.

Детальніше про особливості навчання в дистанційному режимі, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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