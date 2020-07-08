Дистанційне навчання в Україні: чи готові школи та адаптація дітей до нового формату

Дистанційне навчання у вересні може повернутися. Принаймні, так радить РНБО, аби зупинити поширення коронавірусу. І хоча Міносвіти дало зрозуміти що плани не остаточні, батьки відреагували бурхливо. Деякі родини навпаки побачили у дистанційці принади, а у чиїхось дітей навчання полетіло взагалі.

Дарія згадує карантинне навчання без жодного пієтету. У неї двоє дітей. Старшому дистанційка зайшла, а от молодша страждала без однокласників. Допомогло те, що мама не працює. Їй, разом із чоловіком, фактично, довелося стати й учнями, і вчителями, і постійно контролювати дітей.

Телеуроки із поясненнями запізнювались. Їх готували аврально і часто тоді, коли учитель усе пояснив. Деякі діти взагалі відмовлялись сідати перед телеекраном чи комп’ютером, або, коли батьки були на роботі, просто ігнорували школу он-лайн.

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У Раді нацбезпеки і оборони не відкидають: дистанційне навчання лишиться з нами надовго, бо хворих більшає. Щоправда, у Міносвіти кажуть, говорити, що буде восени, поки зарано.

Дистанційне навчання готові використовувати, але не завжди. Наприклад, якщо дитина довго хворіє, або дуже любить учитися.

До дистанційки багато шкіл не готові технічно, визнають у Міносвіти. Щонайменше у 3% закладів не мають не те, що комп’ютерів, а й швидкісного інтернету. Те саме у родинах. Досі нема стандартів, якою програмою користуватись. Під питанням і якість отриманих знань, бо не зрозуміло, хто виконував завдання – батьки чи діти. Тому восени матеріал доведеться повторювати. Усе проаналізують до серпня.

Міністерство охорони здоров’я розглядає декілька варіантів організації навчального року 2020.

У відомстві розмірковують над обмеженням одночасного перебування дітей у класах. Також обговорюється варіант, коли частина предметів буде викладатися у школах, а частина – дистанційно.

Водночас у МОЗ готуються до дистанційної освіти з 1 вересня, адже неможливо спрогнозувати ситуацію з поширенням коронавірусу на осінь.

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