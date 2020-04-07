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Дитяча лікарня за британськими стандартами: яким буде Охматдит після оновлення

Дитячу лікарню Охматдит добудували. Офіційне відкриття планують на 1 червня і почнуть приймати маленьких пацієнтів. Залишилося докупити та встановити медичне обладнання – на нього у держбюджеті виділено 500 млн грн.

Весь комплекс оновленого Охматдиту охопить понад 67 тис. квадратних метрів. Там будуть 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних, а також діагностичне відділення.

Як виглядає лікарня за британськими стандартами дивіться у сюжеті Наталі Луценко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Охматдиті почали оперувати пухлини головного і спинного мозку.

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