Дитячі речі на пам’ять: як у Чехії допомагають сиротам згадувати своє минуле

Дитина має знати, хто вона. Із таким девізом уже кілька років в Чехії діє соціальна ініціатива Життя у валізці. Там малюкам, які залишилися без піклування батьків допомагають більше дізнатися про себе. Цей проект активно нині підтримують у фостерних родинах. Тобто, опікунами, у яких дитина перебуває до того часу, як її не повернуть до рідних або ж не знайдуть постійних батьків.

Ленка Цінгрошова запрошує нас до своєї оселі. На руках – 3-місячний Юрашик. В квартирі складно знайти місце, де не було б дитячих іграшок. Та є особливе, де зібрані найважливіші для хлопчика речі. Це валізка, яку Юрашик отримає у свій життєвий шлях. Поки що в ній небагато речей, він в Ленки недовго. Юрашик для неї не рідний син. Ленка погодилась взяти його на тимчасову опіку, бо рідні батьки опинились у скруті і поки що за немовлям доглядати не можуть. Ленка – колишня режисерка телебачення. Зняла чимало сюжетів про дитячі притулки. Сумні історії з сиротинців настільки вплинули на неї, що жінка звільнилась з роботи, аби присвятити весь час залишеним дітям.

Саме для таких дітей як Юрашик, коли вони підростуть, вкрай важливо знати свою історію. У валізці Юрашика вже назбиралось чимало речей, зокрема його перші повзунки, програмка від концерту, на який брали дитину і газета з того дня, коли він потрапив у сім’ю Ленки.

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Проект Життя у валізці з’явився 3 роки тому. Одна з його засновниць розповідає – він неабияк важливий для родин, які всиновлюють покинутих дітей. Адже часто батьки-опікуни не знають як пояснити дитині чому та як вона потрапила до них. До проекту з 2015 року вже долучились 32 лікарні в Чехії. Хоча на початку медперсонал до ініціативи ставився скептично.

Проект унікальний адже досі немає аналогів у Європі. У найближчих планах – поширити його у сусідній Словаччині. Валізка ж Юрашика тим часом поповнюватиметься новими речами, допоки він не повернеться до рідних батьків або буде всиновлений.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працюють бебібокси у Чехії.

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