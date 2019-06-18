Дитячі розваги стали трагедією! Дві дівчинки впали з недобудови, одна померла

На Дніпропетровщині дві 14-річні дівчинки зірвалися вниз із дев’ятого поверху недобудови та приземлилися через десятки метрів. Одна загинула на місці, інша – в міський лікарні у відділенні травматології. Недобудові вже кілька десятків років, її ніхто не охороняє. Тож доступ для підлітків тут цілодобовий.

Карина й Катя – подруги, вчилися в одному класі. Того вечора разом із друзями пішли до 9-поверхової недобудови. Після падіння Карина загинула на місці, а Катя впала на неї – і лише через це вижила, переконують медики, у неї жодного перелому. Нині вона у відділенні травматології, її стан середньої тяжкості, під наглядом лікарів залишиться ще на тиждень.

Цій недобудові кілька десятків років. Стоїть усього за кілька метрів від житлових багатоповерхівок. Величезні попереджувальні написи на стінах нікого не зупиняють. Відкриті підвали перетворилися на наркопритон. Мешканці не раз вимагали від влади знести об’єкт.

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Лише остання трагедія змусила владу хоч щось робити. З самого ранку на місці трагедії профільна комісія вирішує долю недобудови. Але споруда – не на балансі міста, тож зробити з нею нічого не можуть. Наймати охорону – це витрачати бюджетні гроші не за призначенням. Металеві пластини, якими раніше перекривали вхід – порозкрадали. Тож тепер планують закласти цеглою перші поверхи будівлі. Але на це треба час і гроші – щонайменше півмільйона гривень.

Поліція кваліфікувала подію як нещасний випадок. Схожі історії з настанням канікул частішають. Тому правоохоронці вкотре звертаються до батьків.

До слова, нещодавно на Київщині мати, яку позбавили батьківських прав, викрала з дитсадка двох сестер – трьох і п’яти років.

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