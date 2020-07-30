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Дитячі табори 2020: чи готовий Скадовськ та нові правила прийому

З 1 серпня влада планує відкрити дитячі оздоровчі табори у регіонах з позитивною ситуацією на коронавірус. Довго чекали і готувалися до сезону 32 заклади Херсонщини. За весь період карантину в області найменше хворих. Тож у таборах, нарешті, планують перші літні зміни. Але запрацюють не всі заклади. Витрати на відкриття більші, ніж очікуваний дохід. Та й бронювань обмаль.

У скадовському дитячому таборі Дельфін два місяці готуються до прийому відпочивальників. Зробили ремонт, купили нову постіль і засоби дезінфекції. Витратили 2 млн грн, але навіть не сподіваються повернути ці гроші.

На Херсонщині 32 дитячих оздоровчих табори, 19 із них на курорті Скадовськ.

Але навіть якщо держава дозволить відкрити ці заклади, можуть запрацювати тільки сім. І то залежно від карантинних вимог. Поки що про них невідомо.

Карантинні вимоги у перепрофільованих дитячих закладах схожі до готельних. У кімнатах не більше двох людей. Обов’язкові маски, скрізь дезінфектори, температурний скрінінг тричі на день. За столиками у їдальні четверо.

Кілька закладів перепрофілювались на прийом дітей із батьками.

Дитячий табір два тижні працює у режимі сімейного закладу, але відпочивальників небагато. Пляж без людей, на території порожньо. Замість 500 дітей – кілька десятків гостей.

Херсонщина очікує рішення державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Обласна влада визначила регіон зеленим і готова прийняти на відпочинок дітей із зелених і жовтих областей. Держспоживслужба, пожежні та інші відомства обіцяють за день перевірити і ввести дитячі табори у експлуатацію, аби пришвидшити приїзд маленьких відпочивальників.

З 1 серпня українські табори починають приймати дітей. Міністерство охорони здоров’я затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину.

Міністерством рекомендовано приймати до заклади дітей, що проживають в тому ж регіоні.

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