Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Дитячий турнір Ядровий герць: у Запоріжжі визначають найсильніших у гирьовому спорті

У Запоріжжі визначають найсильнішого у гирьовому спорті. Змагаються за кубок півтори сотні юних силачів. Хлопці й дівчата з’їхалися з усієї України.

Найменшій учасниці – всього 5 років, але вона хвацько піднімає чотирикілограмову гирю.

Читайте: Наймолодшому півтора року! На дитячих змаганнях у Києві обрано найкращого лижника

Організатори змагань переконують: цей вид спорту зародився серед козаків, тож і назви номінацій отримали історичну військову термінологію. Чотирикілограмові гирі – Гаківниця, а найбільші снаряди на 24 кілограми – Мортира.

У перший день змагань лідирували команди з Дніпра, Запоріжжя та Києва. У неділю 15 вересня спортсмени продовжать свою боротьбу за головний кубок.

До слова, Факти ICTV розповідали про лицарські змагання у Луцьку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Три дні адреналіну: як пройшли змагання з парашутного спорту на Дніпропетровщині
Заплив Oceanman: серед переможців змагання українці
Oceanman: як українці готуються до змагань з плавання на відкритій воді
Українці вибороли 7 медалей на міжнародному змаганні з самбо у Латвії
Наймолодшому півтора року! На дитячих змаганнях у Києві обрано найкращого лижника
В Києві відбувся турнір з греко-римської боротьби в пам’ять загиблих воїнів АТО та ООС
Ігри нескорених: 30 військових покажуть силу українського духу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка