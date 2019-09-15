Дитячий турнір Ядровий герць: у Запоріжжі визначають найсильніших у гирьовому спорті

У Запоріжжі визначають найсильнішого у гирьовому спорті. Змагаються за кубок півтори сотні юних силачів. Хлопці й дівчата з’їхалися з усієї України.

Найменшій учасниці – всього 5 років, але вона хвацько піднімає чотирикілограмову гирю.

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Організатори змагань переконують: цей вид спорту зародився серед козаків, тож і назви номінацій отримали історичну військову термінологію. Чотирикілограмові гирі – Гаківниця, а найбільші снаряди на 24 кілограми – Мортира.

У перший день змагань лідирували команди з Дніпра, Запоріжжя та Києва. У неділю 15 вересня спортсмени продовжать свою боротьбу за головний кубок.

До слова, Факти ICTV розповідали про лицарські змагання у Луцьку.

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