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Факти / Відео / Україна

Дитина дивом залишилась жива: в Києві уламок дрону залетів у квартиру

Христина Гавриш журналістка Факти ICTV

День Святого Миколая  українські діти святкували під обстрілами. Окупанти випустили на Київ 23 дрони-камікадзе.

18-ть з них нашим Силам протиповітряної оборони вдалося знищити, однак критична інфраструктура таки пошкоджена.

Уламки Шахедів влучили й у житлові будинки.

Один із них залетів у кімнату 11-річного хлопчика. Дитину врятувало лише диво або Святий Миколай.

 – Сім’я ніколи не ігнорує тривоги, але цього разу просто не почули, – каже мама хлопчика.

Окупанти влаштували обстріл посеред ночі. Тут вибухи пролунали о 05:00.

– Вибух… Я ще не відкрив очі, але побачив його, все стало жовтим, я трохи злякався. Посипалось на мене все: скло, штукатурка. А ще втратив улюблений іграшковий танк, – розповів Дмитро.

Мама хлопчика додала:

– Спочатку з однієї сторони вибух, зарево, ми піднялися, щоб забрати дитину, і буквально доля секунди – уже інший вибух. Забрали дитину в коридор та побачили, що кімната вся начебто задимлена, зачинили двері на випадок, якщо буде займання.

Святий Миколай до хлопчика все-таки дійшов. Він розпаковує подарунки. Але тепер має нову мрію — терміново замінити пошкоджений у бою танк.

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