Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Диверсант закладав вибухівки на АЗС | Щирі зізнання окупанта у… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
– Бельгія планує передати Україні винищувачі F-16;
– Зеленський у Брюсселі — з ким зустрічався президент;
– Жертвами атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль стали вже троє українців;
– Поліція та СБУ затримали диверсанта, який закладав вибухівку на АЗС;
– Інтерв’ю окупантів;
– Відновлення Києво-Печерської лаври.
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