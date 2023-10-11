Диверсант закладав вибухівки на АЗС | Щирі зізнання окупанта у… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023

– Бельгія планує передати Україні винищувачі F-16;

– Зеленський у Брюсселі — з ким зустрічався президент;

– Жертвами атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль стали вже троє українців;

– Поліція та СБУ затримали диверсанта, який закладав вибухівку на АЗС;

– Інтерв’ю окупантів;

– Відновлення Києво-Печерської лаври.

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