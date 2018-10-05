Диверсанти захопили міжнародний потяг – навчання спецпризначенців у Вінниці
Украінські спецпризначенці провели унікальні навчання – вперше тренувались на реальних обєктах, а не на полігонах.
Зокрема у Вінниці звільняли заручників з потяга міжнародного значення. Операцію – відпрацювання у Вінниці проводили понад тисячу силовиків, військових та рятувальників.
Читайте: РФ оголосила про наймасштабніші навчання з 1981-го
Умовних заручників звільнили за 10 хвилин. На допомогу службі безпеки задіяли нацгвардію, поліцію та БТР.
Свою частину роботи виконали рятувальники – вони теж у найкоротший проміжок часу загасили займання потяга.
До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Україні стартували навчання НАТОПідписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-05
Теги: навчанняЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.