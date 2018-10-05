Диверсанти захопили міжнародний потяг – навчання спецпризначенців у Вінниці

Украінські спецпризначенці провели унікальні навчання – вперше тренувались на реальних обєктах, а не на полігонах.

Зокрема у Вінниці звільняли заручників з потяга міжнародного значення. Операцію – відпрацювання у Вінниці проводили понад тисячу силовиків, військових та рятувальників.

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Умовних заручників звільнили за 10 хвилин. На допомогу службі безпеки задіяли нацгвардію, поліцію та БТР.

Свою частину роботи виконали рятувальники – вони теж у найкоротший проміжок часу загасили займання потяга.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Україні стартували навчання НАТО

Опубліковано Жовтень, 05 в 20:31



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