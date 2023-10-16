Дивом залишилися живими: розповіді постраждалих від удару РФ по Харкову 6 жовтня

У Харкові усувають наслідки ракетних ударів, яких Росія завдала по місту 6 жовтня. Тоді загинули двоє людей, зокрема 10-річний хлопчик, ще 30 жителів зазнали поранень. Мешканців триповерхівки на вулиці Тарасенка, яка понівечена найбільше, розселили у готелі. Загалом, двома Іскандерами пошкоджено понад сотню будинків.

Олександр Скринніков ще 24 лютого 2022 року відчинив двері свого готелю для всіх, хто потерпав від війни. Першими тут поселилися жителі Північної Салтівки. Нині – переселенці з Куп’янська та Вовчанська. За всю повномасштабну війну – тисячі людей. Тепер заселилися постраждалі від обстрілу на вулиці Тарасенка. Оплату чоловік не бере, хоч і сам у боргах.

– Два мільйона гривень на сьогоднішній день боргу. Тому що не беремо кошти з проживаючих. З кого брати, якщо вони приходять взагалі без нічого, – говорить власник готелю Олександр Скринніков.

Люди за мить втратили все, що надбали. Марина та Сергій Нелюби всю війну волонтерили, тепер і самі потребують допомоги.

– У нас старий будинок, товстенні стіни, що нас і врятувало. Усвідомлюючи, що доволі близько до нас прилетіло, при цьому ми вийшли з синцями, подряпинами і легкою контузією, і зважаючи, що це прилетів Іскандер, нам дуже пощастило, – розповідає постраждалий Сергій Нелюба.

6 жовтня подружжя розбудив потужний вибух. Над головою Марини Нелюби пролетіла віконна рама, її ледь не вбило. Їхня квартира поруч із тією, де загинули бабуся і 10-річний хлопчик.

І хоч стіни вціліли, але пошкоджено всі мережі: вода, каналізація, газ – жити у понівеченому будинку неможливо. Їхній дім постраждав найбільше, адже відбулося пряме влучання. Загалом, тільки в одному районі Харкова пошкоджено 43 будинки. До зими намагатимуться відремонтувати і подати опалення до чотирьох під’їздів із п’яти.

Від ракетних ударів, яких Росія завдала 6 жовтня, пошкоджено понад сотню будинків, в деяких, приміром, вирвало поверхи, повибивало віконні рами, деінде немає навіть балконів. Щоб все це відновити щодня працюють чотири сотні комунальників.

Загалом, внаслідок цієї атаки понівечено понад три десятки покрівель і три тисячі вікон. Перебиті високовольтні лінії вже відновили. Пошкоджено також водопроводні та газові труби. Та найпроблемнішою лишається триповерхівка на Тарасенка, – визнає харківський міський голова Ігор Терехов, – однак шанси на відбудову є.

Але це планують не раніше наступного року. І за умови, якщо будуть гроші. Адже за всю повномасштабну війну Росія завдала Харкову величезних збитків, на відбудову пошкодженого житла потрібно $9,5 млрд – жодне місто в країні самотужки з такою бідою не впорається.

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