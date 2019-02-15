Дивовижний порятунок: після поранення в голову солдат вийшов з коми і може ходити

Історія дивовижного порятунку дев’ятнадцятирічного морського піхотинця Олександра Горбачевського змушує повірити в особливу Божу опіку над українськими бійцями.

Ворожа куля пройшла наскрізь й пошкодила мозок. Але Сашко не помер, а через 8 днів навіть вийшов з коми.

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Нейрохірурги зробили неможливе. Хлопець прийшов до тями і як тільки змогли – його доправили з Дніпра на реабілітацію до Львова. Зі сльозами на очах він робив свої перші кроки. Заново вчиться їсти і говорити.

Лікарі тішаться кожному набутому кілограму і дивуються як жага до життя змінює Сашка. Попереду у нього ще одна операція і тривала реабілітація вже вдома. Повернути до буденного життя 19-річного бійця погодилися в Ізраїлі. Втім лікування дороге – на місяць потрібно щонайменше 45 тис. доларів. Але рідні сподіваються – їхній морський піхотинець видужає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Харкові відкрили реабілітаційний центр для учасників АТО.

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