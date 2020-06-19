Дивуватися цифрам хворих не варто: чи дотримуються правил ринки і ресторани Києва

Попри карантинну заборону приймати клієнтів всередині, у ресторанах Києва ввечері натовпи людей.

За протоколом такий ресторан оштрафують на суму від 34 тис. до 170 тис. грн. Але якщо зловлять клієнтів всередині тут і зараз. Якщо їх нема, то і штрафу нема.

В Україні за добу Covid-19 заразилось 921 людина, усього хворіє 34 984 українців. Найбільше випадків у Львівській області – 142, Рівненській області – 121 та у Києві – 92.

Загалом в 10 районах столиці працюють 10 мобільних груп, які перевіряють на дотримання киян карантину.

На ринках Києва ситуація з правилами карантину теж не дуже гарна. Санітарні умови торгівлі м’ясом під питанням і без коронавірусних вимог. Хтось вдягає маску, лише коли підійде охорона.

Ситуація з правилами в регіонах теж не втішна. У одному з найбільших супермаркетів Дніпра за десять хвилин зйомок журналісти нарахували щонайменше два десятки порушників карантину.

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