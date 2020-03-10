Дизель шоу, Холостяк та Спіймати Кайдаша: ICTV, СТБ і Новий підкорюють нові вершини

За останні кілька днів телевізійні канали групи StarLightMedia – ICTV, СТБ і Новий – лідери за популярністю серед глядачів.

Зокрема, телеканал ICTV у п’ятницю, неділю та понеділок став каналом №1 в Україні. П’ятниця мала подвійний рекорд, адже найвищі показники були в програми Дизель Шоу. Її присвятили 8 березня.

Ще один рекорд належить Новому каналу – десятому сезону проекту Холостяк. А напередодні перші місця були в телеканалу СТБ та серіалу Спіймати Кайдаша.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як StarLightMedia допомагає боротьбі з піратськими сайтами.

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