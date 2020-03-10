Дизель шоу, Холостяк та Спіймати Кайдаша: ICTV, СТБ і Новий підкорюють нові вершини
За останні кілька днів телевізійні канали групи StarLightMedia – ICTV, СТБ і Новий – лідери за популярністю серед глядачів.
Зокрема, телеканал ICTV у п’ятницю, неділю та понеділок став каналом №1 в Україні. П’ятниця мала подвійний рекорд, адже найвищі показники були в програми Дизель Шоу. Її присвятили 8 березня.
Ще один рекорд належить Новому каналу – десятому сезону проекту Холостяк. А напередодні перші місця були в телеканалу СТБ та серіалу Спіймати Кайдаша.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як StarLightMedia допомагає боротьбі з піратськими сайтами.
2020-03-10
Теги: ICTV, StarLightMedia, Новий Канал, СТБЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.