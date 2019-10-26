Дизель шоу спростували фейк про продаж проекту

Дизель шоу не продається. Про це заявив креативний продюсер творчого колективу Михайло Шинкаренко. Це була відповідь на новину про нібито продаж 30% компанії п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Таку інформацію поширили деякі інтернет-ЗМІ, посилаючись на коментарі відомих журналістів. На сайті першоджерелі інформація зникла.

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Проте обурені медійники і керівництво Дизель шоу і досі не в гуморі. На думку шеф-редактора Дизель шоу Олексія Бланара, мета розповсюдження такої інформації – зменшити популярність відомого колективу і можливе втягування у політичні розбірки.

За його словами Дизель шоу на провокації не піддаються і намагаються бути ближче до своїх шанувальників та глядачів.

Нагадаємо, актори Дизель шоу в новому випуску показали ситуацію, коли жадібний чиновник здав корупціонера.

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