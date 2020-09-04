Дизель шоу з новою програмою в Києві: чим дивували глядачів

Дизель шоу – перші з українських артистів, які після карантинної перерви наважилися зібрати своїх фанів на головному концертному майданчику – у палаці Україна.

Під час карантину Дизелі кажуть, що часу дарма не гаяли, удосконалили свою святкову програму до ідеалу – написали ще більше жартів, підготували понад 30 нових номерів.

Однією із тем для жартів стало те, що усім наболіло за ці півроку – як українські родини переживали карантин, чи носили маски та чи дотримувалися соціальної дистанції. Сміхом Дизелі вирішили піднімати імунітет українців у такий непростий час. Та й інші життєві проблеми не обійшли стороною творчість гумористів.

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А на сцені неймовірна атмосфера, і наскільки це можливо в умовах карантину – заповнений зал, основна умова – глядачі у масках. На п’яти концертах коміки очікують 10 тис. своїх прихильників. До того ж, білорус Євген Сморигін вперше зіграв головну роль у номері повністю українською.

Також на концерті виступали й українські зірки – Ніна та Тоня Матвієнки, Оля Полякова, Олег Винник, Олександр Пономарьов, Арсен Мірзоян та Верка Сердючка.

Також нещодавно Дизель шоу давали концерт в Одесі. Саме з цього міста вони розпочали шостий телевізійний сезон.

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