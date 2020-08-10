Дизель шоу з новою програмою в Одесі: чим дивуватимуть глядачів

Студія Дизель шоу повернулася до Одеси з шостим телевізійним сезоном. Авторська команда та актори підготували 20 абсолютно нових номерів не лише про море та одеський колорит, але й про актуальні події в Україні.

Більшість номерів для цього сезону писали влітку, а частину ще на початку року, оскільки гумористи готувалися до п’ятиріччя студії. Втім через карантинні обмеження святковий концерт вимушені були перенести. Тож останні кілька днів актори активно готувалися до виступів, аби показати якісний гумор.

Читайте: На карантині не встигла хіба що дитину завести – Вікторія Булітко

Художній керівник студії Єгор Крутоголов зізнається, що вони вже півроку не давали концертів. А тому за цей час накопичилось багато енергії та ідей, якими вони збираються поділитись зі своїми глядачами.

Для відкриття нового сезону, Дизель шоу не випадково вибрали Одесу. Адже, якщо номери сподобаються звиклим до якісного гумору одеситам, то успіх ґарантовано.

Самі ж актори були впевнені, що нова програма сподобається вибагливій публіці, як це було і всі попередні роки.

Так і сталось. Одеса прийняла їх на ура. А тому актори сподіваються, що так буде і по всій Україні.

Окрім того, раніше Дизель шоу звинуватили Вечірній квартал у плагіаті. Вони розмістили порівняльне відео, на якому можна побачити практично ідентичні номери. Водночас різниця між номерами – 5 років.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.