Джазовий вайб у Львові: як пройшов перший день Leopolis Jazz Fest 2021

У Львові стартував ювілейний десятий Leopolis Jazz Fest 2021. Впродовж п’яти днів на сценах фестивалю виступлять 200 музикантів з 18 країн світу.

Через пандемію коронавірусу захід проходить з певними обмеженнями. Для того, щоб потрапити в партер головної сцени в парку культури, гостям необхідно зробити ПЛР-тести.

А ті, хто хоче відпочити на території пікнікових зон, мають зробити експрес-тести. Усі тестування безкоштовні.

Проте гості фестивалю зазначили, що вже звикли жити в умовах пандемії, тому карантинні обмеження їх не лякають.

Першим музикантом, який вийшов на головну сцену, став ізраїльський трубач Ітамар Борохов.

– Торік я долучився до написання милозвучного музичного твору, який відволікає та зачаровує. Ми хочемо виконати ці нові рядки, тож це дуже визначний момент для мене – ділитися цими емоціями з вами, – сказав Ітамар.

Також неймовірною енергетикою запалював слухачів кубинський піаніст і композитор Гарольд Лопес-Нусса. У його музиці відчувається поєднання і взаємодія класичних, фольклорних, популярних елементів разом з джазовою імпровізацією.

А ввечері всі джазували із британським співаком і володарем чотирьох премій Греммі SEAL-ом.

Ті, хто не зміг потрапити на головну сцену фестивалю, можуть послухати джаз на площі Ринок та в палаці Потоцьких.

Також великі світлодіодні екрани, на яких транслюють усі концерти з головної сцени, є на території пікнікових зон.

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