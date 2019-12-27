Дзідзьо записав новий варіант гімну України

Аби надихнути Україну на нові перемоги, співак Дзідзьо записав новий варіант Державного гімну. Відомого виконавця надихнули мільйони схвальних відгуків на його нещодавній дебют під час виконання гімну України. Тоді Дзідзьо кардинально перевтілився, змінив яскравий сценічний одяг на класичний костюм і вийшов на футбольне поле підтримувати національну збірну на шляху до Євро 2020.

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Гімн у його виконанні так сподобався слухачам, що він розпочав роботу над записом симфонічної версії, а допомогла Дзідзьо у цьому диригент зі світовим ім’ям. Уже невдовзі саме цю версію можна буде почути на офіційних заходах. Більше – у сюжеті Христини Величанської.

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