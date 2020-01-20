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Дзвони війни. Як Україна вшанувала річницю боїв за Донецький аеропорт

5 років тому тривали жорсткі бої за донецький аеропорт. Аби просунутися вглиб країни, використовували гради і танки. Загалом оборона донецького аеропорту тривала 242 дні – з травня 2014 року до 22 січня 2015 року. 13 січня окупанти знищили диспетчерську вежу, а 20 січня висадили у повітря перекриття нового термінала. Лише за першу частину січня за офіційними даними загинули 59 військових, а за увесь час боїв сотні бійців. Ще півтисячі наших захисників зазнали поранень.

Аби вшанувати усіх загиблих героїв біля меморіалу в Міністерстві оборони влаштували поминальні заходи. Там глава держави разом із членами родин полеглих армійців поклав квіти до підніжжя пам’ятного дзвона. Деталі в сюжеті Костянтина Мельникова, Владислава Круглова та Василя Саф’янюка.

Нагадаємо, на Донбасі загинув один військовий ООС, ще десятеро поранені.

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