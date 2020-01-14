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Е-малятко запустили у Харкові – як це працює

Більше десятка державних послуг в одному документі за 15 хвилин. У Харкові запустили послугу е-малятко. Відтепер у всіх пологових будинках міста новоспечені батьки можуть отримати низку державних документів від реєстрації дитини, місця його проживання, допомоги при народженні до громадянства і унікального номера в єдиному демографічному реєстрі.

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Якщо раніше аби зібрати всі ці документи батьки витрачали кілька днів, стояли в виснажливих чергах, то тепер все стало значно простіше і швидше. Всього тут можна отримати більш як десяток адмінпослуг за 13 грн, які тут же можливо сплатити з картки. Детальніше у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, Кабмін затвердив електронні трудові книжки.

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