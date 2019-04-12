€1 тис. за відмову від старого авто: як Литва скорочує шкідливі викиди в повітря
Тисяча євро в обмін на відмову від старого авто. Такою заманливою пропозицією литовська влада вирішила спонукати громадян позбуватися машин застарілої конструкції та купувати нові.
А тим, хто зовсім відмовиться від власної автівки – пільги на громадський транспорт.
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Мета – скоротити шкідливі викиди в повітря. На відшкодування можуть розраховувати й жителі, які замінять печі на дровах на теплові насоси або підключаться до централізованого опалення.
На все це з бюджету планують витратити 30 млн євро.
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2019-04-12Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.