€1 тис. за відмову від старого авто: як Литва скорочує шкідливі викиди в повітря

Тисяча євро в обмін на відмову від старого авто. Такою заманливою пропозицією литовська влада вирішила спонукати громадян позбуватися машин застарілої конструкції та купувати нові.

А тим, хто зовсім відмовиться від власної автівки – пільги на громадський транспорт.

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Мета – скоротити шкідливі викиди в повітря. На відшкодування можуть розраховувати й жителі, які замінять печі на дровах на теплові насоси або підключаться до централізованого опалення.

На все це з бюджету планують витратити 30 млн євро.

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