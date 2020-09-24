Ефективні діджитал-рішення. Як МЕТRО допомагає бізнесу в умовах карантину

Складні умови карантинних обмежень знов акцентують нашу увагу на тенденції діджиталізації бізнесу. Люди намагаються мінімізувати прямі фізичні контакти, а підприємці тим часом усіма силами переходять в онлайн.

Ефективні діджитал-рішення – це те, що прагне реалізовувати для своїх клієнтів МЕТRО, пропонуючи зручні інструменти для HoReCa.

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Інновації та діджітал – це завжди крок уперед, зокрема і для готельно-ресторанної сфери. Карантинні виклики ще більше пришвидшують процес трансформації і змінюють потреби ринку і споживачів. Онлайн стає частиною життя і бізнесу. Тому METRO докладає зусиль для адаптації закладів до нових реалій. Такою допомогою ми вбачаємо безкоштовне створення сайтів спеціалізованих для готельно-ресторанної сфери з додатковими функціями бронювання та замовлення столиків, – розповідає Наталя Стороженко, керівник відділу комунікацій з HoReCa-клієнтами компанії METRO Україна.

Інструменти, адаптовані для конкретного типу бізнесу, не могли не зацікавити HoReCa. В умовах епідемії саме онлайн-сервіси важливі як дієвий інструмент, щоб розвивати свою справу і мінімізувати ризики.

В компанії METRO до питання допомоги підходять комплексно. Тут упевнені – це необхідність, щоб готельно-ресторанний бізнес швидше долав наслідки кризи і при цьому міг обслуговувати гостей на найвищому рівні. Тож саме комплексний підхід набуває особливого значення.

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