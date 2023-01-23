Ефективні удари по ЗРК і артилерії РФ: як безпілотники Валькірія можуть наблизити перемогу

Допомагає розвідувати територію та ефективно завдавати ударів по ворогу – йдеться про безпілотник вітчизняного виробництва Валькірія.

Ці “пташки” можуть долати відстань у 30 км та декілька годин перебувати у повітрі. Виявити наш безпілотник для ворога – ще та задача. Але зараз такої техніки нашим воїнам не вистачає.

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Ці безпілотники виготовлені українцями для потреб ЗСУ, проте їх ще немає на озброєнні українських військових. Такі характеристики дозволяють непомітно дізнаватися розташування ворожої артилерії та водночас не наражати на небезпеку операторів цих безпілотників.

– Цей борт дозволяє нам працювати з достатньої відстані, не наражаючи на зайву небезпеку операторів. Відповідно вони перебувають за лінією зони ураження артилерії супротивника. Тобто так, у плані безпеки – це одна з переваг, – пояснює військовослужбовець ЗСУ Костянтин.

Проте це не єдина перевага безпілотних літальних апаратів Валькірія, стверджують українські воїни.

– Безпосередньо наші “пташки” знаходили декілька артилерійських установок, ціна яких розрахована на сотні тисяч, а то й мільйони. Якщо ця “пташка” знайде хоча б один танк, або декілька гаубиць, або самохідних артилерійських установок – вона перекриває вже суму своєї ціни, – запевняє військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Вартість одного подібного комплексу (це два безпілотники, один з них запасний, ще додаткове радіолокаційне обладнання) становить 800 тис. грн. Кілька таких бійці вже купували самотужки.

– Самостійно збирали кошти серед друзів, знайомих, самі збирали підрозділом, і от вже нові борти. Попередній комплекс теж самі купили. І ціна, і те, що вона може дати, воно відповідає, і досить ефективно працює, – вважає військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Однак через ворожу активність, зокрема і засобів радіоелектронної боротьби на Бахмутському напрямку в цих бійців нині залишився лише один такий комплекс, а цього недостатньо. Наші захисники збирають кошти на ще один, сподіваючись на нашу із вами допомогу.

Долучитися до збору може кожен охочий. Варто лише задонатити на банку благодійного фонду Створені перемагати у Monobank, або ж за реквізитами 5169 3351 0063 9687.

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