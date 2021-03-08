Еко-одяг та щітка з цукрового очерету: як жінки розвивають еко-бізнес в Україні

В Україні часто складається так, що екологічні ініціативи просувають і розробляють саме жінки.

Марина й Ніна два роки тому вирішили заснувати бренд суто екологічного одягу. Півроку вивчали міжнародний ринок, знайомилися з виробниками екоматеріалів і стартували.

Торік їхніми наставниками стали дизайнери світових брендів. Основні клієнти – у Європі, бо справа ця недешева і для українського ринку непроста.

8 березня виповниться два роки українській екологічній зубній щітці. Дарія запустила виробництво зі своїм чоловіком. Про це вирішили буквально на другому побаченні. Розробка унікальна, щітку можна повністю переробити, тоді як навіть бамбукову повторно вже не використаєш. Її щетина з силікону, а основа – з цукрового очерету.

Розпочинали з кількох волонтерів, а за пандемію кількість уже штатних працівників зросла до півсотні. Клієнтів уже тисячі, і разом з ними за рік збирають 400 тонн відходів.

Штраф за продаж первоцвітів

Екоінспектори разом із правоохоронцями почали рейди для збереження квітів із Червоної книги України – підсніжника звичайного, шафрана Гейфеля (крокуса), білоцвіту весняного.