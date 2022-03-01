Екокатастрофа для всього світу? Злочин проти довкілля від російських окупантів

Градами, ракетами та артилерією росіяни поливають українські міста. Мирні жертви, зруйновані або захоплені військові та інфраструктурні об’єкти. В тому числі ті, пошкодження яких можуть завдати справжнього лиха.

Допоки українська армія тримає оборону, екологи збирають докази для позову до міжнародного кримінального суду, який розглядає і злочини проти довкілля. Адже від агресора їх чимало.

Підрив нафтобаз, постійна загроза над газовими магістралями, захоплення ЧАЕС. Вже майже чотири доби ворог утримує в облозі Чорнобильську атомну станцію і всіх її працівників.

ЧАЕС захопили бійці, які абсолютно не розуміються на таких об’єктах. Тож рятує поки лиш те, що український персонал мужньо виконує свою роботу фактично у полоні під прицілами путінських автоматів. Людей не випускають навіть на перезмінку.

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