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Факти / Відео / Україна

Екокатастрофа для всього світу? Злочин проти довкілля від російських окупантів

Олена Баранова Відеоредактор

Градами, ракетами та артилерією росіяни поливають українські міста. Мирні жертви, зруйновані або захоплені військові та інфраструктурні об’єкти. В тому числі ті, пошкодження яких можуть завдати справжнього лиха.

Допоки українська армія тримає оборону, екологи збирають докази для позову до міжнародного кримінального суду, який розглядає і злочини проти довкілля. Адже від агресора їх чимало.

Підрив нафтобаз, постійна загроза над газовими магістралями, захоплення ЧАЕС. Вже майже чотири доби ворог утримує в облозі Чорнобильську атомну станцію і всіх її працівників.

ЧАЕС захопили бійці, які абсолютно не розуміються на таких об’єктах. Тож рятує поки лиш те, що український персонал мужньо виконує свою роботу фактично у полоні під прицілами путінських автоматів. Людей не випускають навіть на перезмінку.

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