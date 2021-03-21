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Екокатастрофа на Дніпропетровщині: чому зникає одна з найчистіших річок Європи

Колись одна з найчистіших річок Європи – Оріль, нині на межі зникнення. Її довжина майже 400 кілометрів, а протікає вона через три області. Роками в басейні річки самовільно будували дамби і наразі через ці конструкції фактично змінився гідрологічний режим ріки.

Вона пересихає, а місцями перетворюється в болото. Сама ж вода, через завищений вміст солей стає просто небезпечною. Якщо терміново не втрутитися в процес, кажуть активісти, вже за десять років ріка перетвориться на степ, таким чином аж три регіони країни втратять потужну водну артерію.

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Єдиний вихід, кажуть експерти, повністю розчистити річку. Справа затратна. На Дніпропетровщині вже створили спеціальну робочу групу, яка обстежить ріку і розробить план її порятунку.

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