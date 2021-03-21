Екокатастрофа на Дніпропетровщині: чому зникає одна з найчистіших річок Європи
Колись одна з найчистіших річок Європи – Оріль, нині на межі зникнення. Її довжина майже 400 кілометрів, а протікає вона через три області. Роками в басейні річки самовільно будували дамби і наразі через ці конструкції фактично змінився гідрологічний режим ріки.
Вона пересихає, а місцями перетворюється в болото. Сама ж вода, через завищений вміст солей стає просто небезпечною. Якщо терміново не втрутитися в процес, кажуть активісти, вже за десять років ріка перетвориться на степ, таким чином аж три регіони країни втратять потужну водну артерію.
Єдиний вихід, кажуть експерти, повністю розчистити річку. Справа затратна. На Дніпропетровщині вже створили спеціальну робочу групу, яка обстежить ріку і розробить план її порятунку.
2021-03-21
Теги: Дніпропетровська область, Річка