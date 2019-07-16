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Екологічна баранина та овочева бринза: відпочинок в етно-селі Фрумушика-Нова

На Одещині, серед бессарабських степів стоїть етно-село Фрумушика-Нова. Для туристів тут рай – і нагодують екологічно чистою бараниною та справжньою овечою бринзою, і запросять на винну дегустацію, навіть, за бажанням, влаштують полювання на фазанів.

А ще тут найбільші в Європі вівцеферма, статуя вівчара та музей соцреалізму. Через це унікальне місце – пройде перший в  Україні  етногастрономічний  маршрут Дорога Вина та Смаку.

Вівчарство в усьому світі – збиткове. Щоб працювати в плюс, почали відкривати свої ресторани, а навколо ферми – на місці колишнього села створили туристичний етнопростір. Відтворили  молдовську садибу діда, далі німецьких колоністів, євреїв, гагаузів, болгар, українців.

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Нині тут майже десяток дворів. Є церква, готель та  навіть музей радянської епохи – найбільший  в Україні.

Страви з місцевої баранини претендують на отримання спеціального статусу – географічного зазначення. Як то шампанське з провінції шампань чи голландський сир.  А це гарантія якості та шлях на європейські ринки. Єдина біда Фрумушики – дорога.

Понад сотня кілометрів відремонтованою трасою Одеса-Рені ідеальні, а далі – шляху немає. Останні 15 кілометрів взагалі краще їхати полем. І гарантії вдалого фінішу, особливо після дощу,  немає.

До слова, куди поїхати у Вінницькій області: Палац Потоцьких, купальні та дивовижна природа.

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