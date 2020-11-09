Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Екологічне прання: як правильно вибрати безфосфатний порошок

Виробники екологічної хімії знайшли заміну порошкам з фосфатами. Головний технолог одного з таких підприємств Тетяна Короїд  розповіла, що їх замінили на тетранатрієву сіль та глюконат натрію.

За її словами, ці речовини пом’якшують воду та покращують якість прання, як і фосфати, проте вони безпечні для екології.

Лише один грам фосфатів сприяє утворенню 8-10 кг водоростей. За одне прання у стічні води потрапляє 16 г.

Далі вони потрапляють у річки, питну воду та організм людини, змінюючи процентний склад гемоглобіну у крові, осідаючи у печінці та нирках.

Читайте: 400 млн тонн відходів на рік: як Україні вирішити проблему зі сміттям

Закону, який би забороняв такі засоби в Україні, немає, проте вибір безсфосфатних порошків у магазинах широкий.

Є дорожчі – 100-200 грн/кг, які виробники позиціонують як екологічні, а також дешеві – 30-40 грн/кг.

Незалежно від ціни, обираючи такий засіб, треба бути уважним, бо на пакуванні можуть писати без фосфатів, а насправді вони містять фосфонати.

Експеримент показав, що дорогий безфосфатний засіб найкраще відіправ всі види плям. На другому місці – той, що із фосфатами.

Найефективніший безфосфатний порошок – удвічі дорожчий за звичайний, проте його менше треба.

Екологи попередили, що Україна масштабними темпами втрачає питну прісну воду. Скільки артезіанської води залишилося, ніхто не знає.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Звалище отрути за гаражами: у Дніпропетровській області викрили порушників
Звалище отрути за гаражами: у Дніпропетровській області викрили порушників
Британія заборонила продавати пластикові соломинки та ватні палички
Британія заборонила продавати пластикові соломинки та ватні палички
Часті алергії, бронхіальні захворювання та рак: жителі Харкова скаржаться на коксовий завод
Часті алергії, бронхіальні захворювання та рак: жителі Харкова скаржаться на коксовий завод
Як вибрати екологічний холодильник для будинку: пошук моделі, яка точно не підведе
Як вибрати екологічний холодильник для будинку: пошук моделі, яка точно не підведе
25% курців у світі кидають недопалки на землю і вважають, що це нормально – дослідження
25% курців у світі кидають недопалки на землю і вважають, що це нормально – дослідження
Україна швидко втрачає питну воду, і це лякає – еколог
Україна швидко втрачає питну воду, і це лякає – еколог
Тема екології без наукового підходу дає політикам можливості для маніпуляцій – Дячук
Тема екології без наукового підходу дає політикам можливості для маніпуляцій – Дячук
Продати, подарувати або утилізувати: куди віддати одяг в Києві
Продати, подарувати або утилізувати: куди віддати одяг в Києві

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка