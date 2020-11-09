Екологічне прання: як правильно вибрати безфосфатний порошок
Виробники екологічної хімії знайшли заміну порошкам з фосфатами. Головний технолог одного з таких підприємств Тетяна Короїд розповіла, що їх замінили на тетранатрієву сіль та глюконат натрію.
За її словами, ці речовини пом’якшують воду та покращують якість прання, як і фосфати, проте вони безпечні для екології.
Лише один грам фосфатів сприяє утворенню 8-10 кг водоростей. За одне прання у стічні води потрапляє 16 г.
Далі вони потрапляють у річки, питну воду та організм людини, змінюючи процентний склад гемоглобіну у крові, осідаючи у печінці та нирках.
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Закону, який би забороняв такі засоби в Україні, немає, проте вибір безсфосфатних порошків у магазинах широкий.
Є дорожчі – 100-200 грн/кг, які виробники позиціонують як екологічні, а також дешеві – 30-40 грн/кг.
Незалежно від ціни, обираючи такий засіб, треба бути уважним, бо на пакуванні можуть писати без фосфатів, а насправді вони містять фосфонати.
Експеримент показав, що дорогий безфосфатний засіб найкраще відіправ всі види плям. На другому місці – той, що із фосфатами.
Найефективніший безфосфатний порошок – удвічі дорожчий за звичайний, проте його менше треба.
Екологи попередили, що Україна масштабними темпами втрачає питну прісну воду. Скільки артезіанської води залишилося, ніхто не знає.