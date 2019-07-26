Екологічність і дешеві кредити на житло: будівельний бум у Німеччині

У Німеччині будівельний бум – торік галузь зросла на 10% – замовлень виконали на €80 млрд.

Особливо багато зводять у столиці

Адже там досі багато старих будинків, зведених ще в соціалістичній Німеччині, а в Берлін приїжджають дедалі більше людей, і їм потрібні квартири. Власне помешкання стає доступнішим завдяки дешевим кредитам. Будівельники ж не лише збільшують виробництво, а й про довкілля турбуються, обираючи екологічно ефективні машини.

Досі будівельна техніка в Німеччині була переважно дизельною, але нині від таких двигунів відмовляються.

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Особливо активно використовуватимуть підйомники всередині споруд, наприклад, хмарочосів – і відповідно будівельники не дихатимуть викидами дизельного двигуна. Наступні на черзі – екскаватори. Поки електродвигуни ставлять на невеликі моделі – вагою півтори тонни.

Робітники вже відзначають відсутність шуму і менші витрати на експлуатацію. Серед опцій – дистанційне керування без водія в кабіні. А вже наступного року представляють повністю зелені – потужні екскаватори.

До слова, замість платіжок – $1 тис. прибутку. У Харкові звели енергонезалежний будинок.

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