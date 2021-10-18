Екологічність та енергоефективність: як Тернопіль перетворюється на екопрогресивне місто

Зелений курс і сталий розвиток визначатимуть майбутнє життя планети. Йдеться про прості правила: сортувати сміття, не купляти зайвих речей, не їхати в центр міста на своєму авто, економити енергію. Тернопіль успішно вчиться бути еко-френдлі, а європейці навіть радять брати приклад із цього міста.

Тернопіль можна назвати екопрогресивним містом. Ще десять років тому тут створили електробайки, а тепер їх продають по всьому світу.

– Ті люди, які розуміють, що це таке, що це класно, круто, що це економічно вигідно, стильно, вони можуть зекономити свій час, отримати багато емоцій. Ці люди розуміють і купляють ці речі. Їх відносно небагато, але вони є, – розповів винахідник електробайка Павло Рудакевич.

У місті облаштовують велодоріжки, якими активно користуються місцеві мешканці.

Дбають у Тернополі і про чисте повітря. Зокрема, в місті, за прикладом Європи, взялися модернізувати старі котельні. Оскільки індивідуальне опалення спричиняє забруднення атмосфери. Протягом десяти років вдалося реорганізувати десять котелень, а це 90% покриття усього міста.

Результат енергоефективності в Тернополі видно у платіжках за комунальні послуги, які отримують жителі міста.

– Якщо порівняти будинки, де такі заходи відбувалися, то там люди платять на 30-40% менше за тепло. У зв’язку з тим, що там є ІТП – індивідуальний тепловий пункт, там утеплені стіни, замінено внутрішньобудинкові мережі , – наголосив заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський.

На реалізацію цих проектів у міста грошей не було: шукали кредити та гранти. Загалом вдалося залучити 100 млн доларів.

Завдяки впровадженню заходів з енергоефективності загальне споживання газу вдалося зменшити на третину, а електроенергії – наполовину.

Європейські інспектори побаченим у місті задоволені і радять іншим українським містам також дбати про енергоефективність, екологічність та сталий розвиток.

– Саме зараз ми домовляємося про партнерство, про те, щоб тут виробляти сонячні батареї, електротранспорт для майбутнього. Щоб українські інвестори могли співпрацювати з партнерами з Франції, Іспанії, Німеччини і робити корисні продукти на глобальному ринку. І тоді ви станете багатими. Бо промисловість майбутнього матиме зелений курс, – зазначив Торстен Воллерт, керівник групи підтримки України з питань енергетики і навколишнього середовища Єврокомісії.

Турбота про екологію та використання ресурсів – тренд в усьому світі. Україна також до цього йде, щоправда повільно.

Як розповів журналіст Дмитро Литвиненко, який давно займається питаннями сталого розвитку, енергоефективності та реформи ЖКГ, проблема полягає навіть не в пошуку грошей на енергомодернізацію, а в тому, що потрібна зміна свідомості.

– Сталий розвиток – це коли розумієш, що я – це не лише моя квартира. Що це і моя вулиця, і моє місто. Я бачу, як це змінюється. Як в українців розширюється межа “моє”. Коли мені не все одно. Коли мені тут жити, – пояснив Литвиненко.

І що більше таких прикладів буде в Україні, тим швидше ми станемо енергонезалежними від російського агресора і при цьому навчимося заощаджувати власні гроші та берегти довкілля.

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