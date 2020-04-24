Економічна криза через Covid-19: як уникнути і який план дій ЄС та США

Зростає надія, що коронавірус у світі потроху, але вдається приборкувати. В більшості країн Євросоюзу пік епідемії минув. Такий висновок можна зробити із заяви Європейського центру з контролю і профілактики захворювань.

Тим часом, світові політики та економісти розробляють план, як втримати економіку, яку пандемія штовхає до краю прірви.

У Сполучених Штатах роботу втратили 26 млн людей. На ліквідацію наслідків епідемії країна виділила 500 млрд доларів.

План порятунку європейської економіки узгодили напередодні й очільники країн ЄС. Виділять 540 млрд євро. Макрон розкритикував схвалену програму допомоги. Вважає, що Євросоюз має відраховувати щонайменше 5-10% ВВП.

Макрон уже оголосив, що влада готує план скасування карантинних заходів одразу по всій країні.

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив, що виділить цього та наступного року країнам-клієнтам 21 млрд євро для підтримки економік. Гроші переважно підуть на підтримку найбільш постраждалих галузей – фінансова, туризм, промисловість та сільське господарство.

Факти ICTV раніше писали про те, що пандемія Covid-19 перетворюється на кризу прав людини – ООН.

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