Економіка, ціни та деолігархізація: головні теми Свободи слова на ICTV

Головною темою дискусії в ефірі програми Свобода слова на ICTV 13 вересня стало те, чому попри позитивні дані Держстату щодо розвитку економіки України майже 60% громадян вважають себе бідними.

На переконання радника керівника Офісу президента України Тимофія Милованова, нерівність у цих показниках зростає із 2013 року.

– Може, в середньому показники зростають, але хтось може жити краще, а комусь, навпаки, може, гірше стало, – констатує він.

Жодного економічного підйому країни не бачать і в опозиції.

– Усі бачать, як гарно стало жити, варто лише зайти до магазину, – стверджує співголова фракції Європейська солідарність Артур Герасимов.

Посилаючись на дані Держстатистики, нардеп наголосив на тому, що здорожчали цукор, яйця, хліб.

У монобільшості погоджуються із тим, що ціни підвищились, але й наголошують на тому, що за два роки на 30% зросли зарплати та пенсії.

У парламентському фінансовому комітеті заявляють, що попри пандемію Україні вдалося уникнути економічної кризи.

Бо за два роки інфляція в країні становить лише 16%, довіра до банків повернута, гривня стабілізована, а золотовалютний резерв збільшився з $19 млрд до $31 млрд.

– Маємо надкласні здобутки щодо ПДВ. У 2021 році маємо 72 млрд, тоді як у 2019 році за перше півріччя зібрали 35 млрд, – заявив голова комітету з питань фінансової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Нардеп від Слуги народу Роксолана Підласа стверджує, що за рік Центренерго, що виробляє електроенергію на кількох теплоелектростанціях, маючи 2 млрд грн збитку, показав прибуток в 300 млн грн.

Натомість у Голосі переконані, що монобільшість, маючи повну владну вертикаль, недостатньо зробила для економічного підйому країни, адже українці й далі масово їздять на заробітки закордон, корупція в країні не викорінена, а суди не реформовані.

– Ти можеш побудувати сучасний завод, будуть сучасні класні замовлення, але якщо в тебе, як в естонських інвесторів, заберуть інвестиції через кілька судів, то до тебе не прийдуть інвестиції, – завив Ярослав Железняк.

Не оминули під час Свободи слова на ICTV й теми так званої деолігархізації.

Зокрема, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пояснив, що не зміг не надіслати законопроект №5599 на експертизу до Венеційської комісії після звернення до нього чотирьох опозиційних фракцій та уповноваженого ВР із прав людини Людмили Денісової.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова надіслала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо законопроекту №5599 про олігархів.

Уповноважена ВР з прав людини заявила про невідповідність положень документу конституційним нормам.

За її словами, законопроект обмежує права людини щодо її матеріального положення, надає РНБО та президенту невідповідні Конституції повноваження та запроваджує часткову цензуру в пресі.

Саме тому омбудсмен попросила перед ухваленням законопроекту в другому читанні направити його Венеційській комісії.

Законопроект №5599 про олігархів 275 депутатів схвалили в першому читанні 1 липня.

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