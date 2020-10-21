Економія майже 1 млрд гривень. Чи підтримають українці скорочення нардепів у Раді до 300

Третє запитання в анонсованому опитуванні Володимира Зеленського на місцевих виборах 2020 – скорочення кількості нардепів до 300.

Вперше цю проблему хотіли вирішити у далекому 2000 році – тоді на референдумі За проголосувало 90% виборців. Але виконувати волю народу депутати тоді не захотіли.

У лютому 2020 року депутати у першому читанні підтримали законопроект про зменшення кількості народних обранців, однак друге читання може провалитися. Тут знадобиться щонайменше 300 голосів депутатів, оскільки це питання потребує змін до Конституції.

Опитування групи Рейтинг підтвердило думку українців – 90% опитаних підтримують цю ініціативу.

А ось громадянська мережа Опора проаналізувала, як депутати ходили на роботу у квітні, до початку жорсткого карантину: 60 обранців пропустили третину засідань, а дев’ятнадцять – не відвідали жодного.

Важливо розуміти, що один законодавець обходиться народу у 120 тис. грн на місяць. Фахівці підрахували: на скороченні ради за всю каденцію можна зекономити майже 1 млрд гривень. Натомість потрапити до парламенту стане дорожче.

Недільне опитування 25 жовтня буде добровільним та не матиме жодних юридичних наслідків. Але навіть якщо народ скаже своє Так, а депутати дослухаються, то урізатимуть мандати не собі, а вже наступникам.

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