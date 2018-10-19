Економія на опаленні: хто може підключити лічильники тепла і як це працює

Якщо у вас немає теплолічильника, це означає, що ви платите за тепло на загальних підставах. Тобто, скільки напалив увесь будинок – ділять на всіх мешканців. Якщо лічильник встановлено хоча б в одній квартирі – у ній платять за своїми показниками.

Але не всі квартири в Україні можна обладнати власними тепловими лічильниками. Це залежить від особливостей підведення тепла в квартиру. Наприклад, у нових спорудах забудовник підводить труби до кожної квартири окремо, а от у старих помешканнях такої можливості немає.

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Якщо встановлений лічильник уже пропрацював понад 4 роки, його треба повірити. Тобто віддати на перевірку точності вимірювання. І робити це за законом потрібно саме власнику квартири. Якщо цього не виконати – можете повернутися до загальної системи оплати.

Перевіряти лічильник вигідно і для користувача, адже за час роботи приладу техніка може вийти з ладу і накрутити вам більше. Поки перевіряють – ви платите за середнім показником вашого споживання. Вартість повірки від 800 до 1,5 тис. грн. Це залежить, чи ви самі будете цим займатися, чи звернетесь до спеціальної компанії. Головне – після повірки передати документи до обслуговуючої компанії і заощаджувати найближчі 4 роки.

До слова, гаряча вода та опалення здорожчали у двох районах Києва – нові тарифи.

Опубліковано Жовтень, 19 в 17:52



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