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Факти / Відео / Україна

Економили газ і тепло, а отримали борги: чому людям з субсидіями нарахували штраф

Українці масово скаржаться, що втратили заощаджені за зиму субсидії. Замість економії на рахунку – частину грошей просто списали, а споживачам прислали платіжки з боргами.

Фахівці роз’яснюють – усе через паралельні механізми надання субсидій. В бюджет повернули ті кошти, які були нараховані за старою моделлю.

Монетизована субсидія дасть набагато більше користі, аніж прямі перекази облгазам. Адже, отримавши пільги живими грошима, люди матимуть більше стимулів заощаджувати й, наприклад, утеплювати житло – для ще більшої економії. У підсумку в виграші будуть і субсидіянти, і держава.

ЧитайтеПеня за комуналку з травня 2019: як і кому нараховуватимуть

Поки що такі споживачі змушені будуть платити несподівані борги з власної кишені. Інакше просто не зможуть отримати субсидію на новий опалювальний сезон.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як зростуть комунальні тарифи до 2022.

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