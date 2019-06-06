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Екс-керівнику Харківського бронетанкового заводу оголосили підозру

Колишньому директору Харківського бронетанкового заводу та його першому заступнику оголосили підозру в привласненні 9 мільйонів гривень.

Слідчі з’ясували, що керівники державного підприємства укладали фіктивні угоди з приватними фірмами на закупівлю прицілів для військової техніки.

Насправді ж, ділки просто знімали старі приціли з танків, а в документах видавали їх за нові. Тепер їм загрожує до 12 років в’язниці.

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Також Генпрокуратура повідомила про підозру слідчому Національного антикорупційного бюро, який розслідував цю справу, але, як вважають в ГПУ – той навмисне її зам’яв.

Нагадаємо, ДБР відкрило справу проти Порошенка за заявою Портнова.

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