Експерти назвали дату ймовірного загострення на кордоні з РФ

Імовірне загострення на східному фронті може відбутися 8 грудня – у 30-ту річницю розпаду СРСР, вважають вітчизняні експерти.

Такі прогнози ґрунтуються на тому, що президент Російської Федерації Володимир Путін любить символізм.

Й іноземні, й українські політичні оглядачі певні: стягуванням російських військ до українських кордонів та міграційною кризою на європейських рубежах Кремль намагається дестабілізувати ситуацію та змусити світ грати за його сценарієм.

– Цей серйозний інструмент – не новий. Випробуваний Росією в 2015 році, коли вона сприяла масовому потоку біженців із Сирії до Європи, – нагадує керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Ні тоді, ні впродовж наступних років українська влада не дбала про укріплення своїх північних кордонів.

Тож те, що нині про це почали бодай говорити, більшість аналітиків називають позитивним моментом.

– Маю надію, що наступного року почнеться інтенсивна робота як на білоруському напрямку, так і на російському. Ділянка, звичайно, велика, коштів потрібно багато, – додає Олександр Мусієнко.

Британське видання The Guardian про факт скупчення російських військових поблизу українського кордону вже пише як про ескалацію конфлікту.

New York Times східний український фронт назвав новою берлінською стіною сучасної геополітики.

Вітчизняні експерти закликають не панікувати, хоч і визнають, що майже 100 тис. бойовиків біля кордону є реальною загрозою.

– Після участі в навчаннях ряд з’єднань військових частин не повернулися до пунктів постійної дислокації. Це може бути все що завгодно – від підготовки до наступних заходів бойової підготовки чи суто демонстраційні дії задля політичного або інформаційного тиску як на Україну, так і на наших партнерів, – наголошує генерал-лейтенант, народний депутат України Михайло Забродський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перебуваючи з робочим візитом у Брюсселі, заявив, що Україна робить усе, щоб тиск на агресора, зокрема економічний, не припинявся.

– Військова ескалація для Росії матиме тяжкі наслідки, і це важливий захід стримування. Потрібно змушувати РФ сідати за стіл і домовлятися, а не брязкати зброєю, – каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Задля підтримки України Велика Британія вже заявила про готовність перекинути до України 600 спецпризначенців у разі ескалації конфлікту.

Швеція підтримала ідею балтійських країн провести військові навчання в Україні, аби показати Москві, що Європа не кине Київ напризволяще.

Утім, у Брюсселі вкотре наголосили: ЄС у випадку збройного нападу воєнним шляхом Україні не допомагатиме, бо цього не передбачає Угода про асоціацію.

– Інша справа, якою буде реакція. Чи буде вона більш жорстокою ніж це було в 2014 році? Хотілося б сподіватися, що світ за ці роки, що ми воюємо, все ж таки змінив ставлення до агресора. І щоб останньому це просто так не минулося, – говорить заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун.

Поки ж експерти зауважують: якщо ця реакція буде не надто переконливою, Кремль може використати ситуацію на польському кордоні та ввести свої війська до Білорусі. А звідти танкам залишиться чотири години до Києва.

Росії це потрібно, щоб змусити Україну підписати нові мирні угоди на своїх умовах. А в стратегічному плані – зупинити рух Києва до Європи й повернути Україну під свій зовнішньополітичний контроль.

Адже Путін і не приховує, що головна його мета – будь-що відновити Радянський Союз.

Для кращого ефекту господар Кремля розігрує й енергетичну карту. Вартість газу для європейців уже підскочила в шість разів і невідомо, чи захоче Євросоюз посилювати тиск на агресора після виснажливого опалювального сезону.

Таким чином Україні треба бути готовою до будь-якого розвитку подій і розраховувати насамперед на власні сили.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.