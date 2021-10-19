Експерти попереджають уряд та ВР про паливний колапс

Асоціація газовидобувних компаній України закликає уряд та народних депутатів не зобов’язувати приватні видобувні компанії продавати газ за собівартістю.

На переконання експертів, таке рішення може знищити інвестиційну привабливість України та знизити обсяги добування газу Україною.

За їхніми підрахунками, збитки можуть сягати до 10 млрд грн.

Пропозицію до українських видобувних компаній не продавати газ по 45 грн озвучив лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Однак експерти певні: такими кроками влада намагається поспіхом загасити полум’я, адже варто було завчасно купувати газ у приватників за ринковою ціною, а дешево продати критичним підприємствам.

– Якщо ми підемо цим шляхом, то поставимо хрест на інвестиціях та неіснуючому енергетичному ринку. Навіщо ми тоді його впроваджували, якщо відмінимо Українську енергетичну біржу й змусимо всіх продавати за встановленою ціною, – говорить голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

У Центрі Разумкова таке рішення пояснюють не лише браком коштів, а й дефіцитом стратегічного бачення, оскільки регулювання ринку – це порушення закону. Тим паче, що держава мала час на план Б.

– Відповідно до енергетичної стратегії, яка зараз діє до 2035 року, потрібно було створити страховий запас газу на такий випадок, але цього не зробили. Навесні на рахунках Нафтогазу було $2 млрд, і газ був дешевший, тому відсутність стратегічного бачення, а не тільки коштів і призвело до ситуації, коли уряд не знає, що робити, – вважає експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Наразі власний газ держава розподіляє залежно від потреб. Приватний йде на енергетичну біржу, де його можна придбати за ринковими цінами. Однак за півроку паливо там здорожчало уп’ятеро, що є загальноєвропейською тенденцією та наслідком політики Кремля. Останній, зокрема, зменшує постачання, змушуючи cертифікувати Північний потік-2.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса запевняє: якщо зараз піти проти ринку й комуністичними методами забрати за безцінь приватний газ, видобувну галузь очікує колапс та відхід інвесторів:

– Насправді це завжди закінчується дефіцитом купівлі товару, який починає регулювати держава. Ми це чудово бачили на прикладі Венесуели. Це таке звичайне радянське розкуркулення, коли щось приходять і забирають.

Зрештою, виробники свої втрати зможуть компенсувати в суді, а заплатять за це українці.

Генеральний директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко певен: якщо Україна втратить інвесторів закупки газу, які зберігають газ в Україні і фактично довіряють газ нашим сховищам, то відновлювати цю довіру доведеться десятиріччями.

Наразі видобуток газу державою скорочується. Натомість видобуток газу приватними компаніями впевнено розвивається – за останні вісім років він виріс удвічі. Цьогорічні 5 млрд куб. м – це чверть усього добутого блакитного палива. Якщо держава таки наважиться на штучне регулювання, то вже наступного року отримає на 1 млрд куб. м менше.

Фото: Depositphotos

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