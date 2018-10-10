Експеримент не вдався: у Херсоні руйнується 21 будинок з гнучкою конструкцією

Жителька Херсона Марина показує будинок, зведений за гнучкою схемою півстоліття тому. Тут роз’їзжаються плити зовнішніх стін, у під’їзді похилилися сходи, випадають частини перегородок. Жінка переїхала до батьків, аби раптом не постраждала її дитина.

Будівельник Марина Астоган показує експериментальний будинок без фундаменту, який звели 50 років тому – лесові ґрунти не витримали ваги конструкції, тож плити підвалу прогнулися. Два роки тому після землетрусу одна цокольна плита таки тріснула, споруда почала нахилятися.

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Експертиза підтвердила аварійність помешкання. Перекриття треба негайно підсилювати. Інженери пропонують виселити людей з першого поверху.

Та на капітальний ремонт люди не згодні – вони вимагають переселити мешканців усіх 50 квартир. Будинків з гнучкою конструкцією у місті 21, аби їх відселити, місту треба 1,5 млрд. грн. Тож Херсон попросив гроші у держави.

До слова, суцільна руїна. Храм-лицар розсипається на Прикарпатті.

Опубліковано Жовтень, 10 в 11:38



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