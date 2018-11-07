Експонат у $30 млн! Що представлено на виставці в Шанхаї

Інновації з використанням штучного інтелекту, найсучасніше медичне обладнання, новинки авторинку, продукти широкого вжитку та лише найякісніша їжа з усіх континентів з понад 130 країн – в Шанхаї проходить перша в історії Китаю міжнародна виставка імпортних товарів.

Робот- спортсмен зірковий експонат і не лице цієї виставки. Ідеальний напарник для гри в настільний теніс занесений в книгу рекордів Гінеса, як перший в історії людства робот, що вчить грати в теніс.

Робот -вчитель винахід японських інженерів. А ось маленькі помічники – родом з Тайваню. Їхнє покликання мити вікна й пораються вони з цим ідеально. На склі тримається за допомогою вакуумного насоса. Принцип роботи простий.

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А ще є тут роботи швеї, лікарі, повари й танцівники.

Титул найдорожчого експонату виставки – отримав багатофункціональний італійський гвинтокрил Леонардо. Він коштує майже 30 млн доларів.

Збільшити товарооборот з Китаєм прагне й Україна. На виставці майже 3 сотні наших компаній з різних галузей – від шоколаду до двигунів.

Раніше Факти ICTV писали про диво-роботів на техновиставці в Японії.

Опубліковано Листопад, 07 в 17:02



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