Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
– ЗСУ закріплюються на нових зайнятих рубежах — Генштаб;
– Обстріл Донеччини 21.09.2023 — 15 поранених у Кураховому;
– Як працюють артилеристи на фронті — репортаж Військового телебачення;
– Берлін не відмовляє Україні у передачі ракет Taurus — Пісторіус;
– Ракетна атака на Рівне 21.09.2023 — збитки;
– Атака на Україну 21.09.2023: РФ пошкодила електромережі у столиці та області;
– Перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду;
– В Росії порожні АЗС — експорт бензину та дизелю обмежено;
– Гіпнотичний шедевр: історична драма “Шттл”.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10:30 (22.09.2023).
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