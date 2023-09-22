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Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023

– ЗСУ закріплюються на нових зайнятих рубежах — Генштаб;

– Обстріл Донеччини 21.09.2023 — 15 поранених у Кураховому;

– Як працюють артилеристи на фронті — репортаж Військового телебачення;

– Берлін не відмовляє Україні у передачі ракет Taurus — Пісторіус;

– Ракетна атака на Рівне 21.09.2023 — збитки;

– Атака на Україну 21.09.2023: РФ пошкодила електромережі у столиці та області;

– Перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду;

– В Росії порожні АЗС — експорт бензину та дизелю обмежено;

– Гіпнотичний шедевр: історична драма “Шттл”.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10:30 (22.09.2023).

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