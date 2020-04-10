Експрес-тести на Covid-19: чи є в аптеках, які ціни та як користуватися

Після заяви головного санітарного лікаря Віктора Ляшка про те, що в аптеках можна буде купити експрес-тести на коронавірус, Факти вирушили на пошуки цих тестів. Обійшли з десяток столичних аптек, і знайшли їх лише в одній мережі.

До речі, тести українського виробництва, ціна 450 грн., у продажу вони з’явились наприкінці березня. Їх можна використовувати навіть вдома, але якщо ви вмієте правильно робити забір крові і знаєте можливу дату зараження.

100% гарантії вашого здоров’я цей тест не дасть, та якщо ви інфіковані- він це покаже і зможе виявити зараження на ранній стадії.

Подробиці – у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у МОЗ пояснили, чому не проводять масового тестування.

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