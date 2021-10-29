Екзотичні фрукти, ром та квартира за €250 тис.: чим приваблює острів Мадейра

Острів Мадейра ідеально підходить для активного відпочинку. Там досить помірний клімат, багато фруктів, казкові краєвиди, красиві, мов намальовані, вулиці з будиночками і, звісно, чимало історичних цікавинок.

Чим ще цікава Мадейра і скільки коштує купити там квартиру – читайте далі у матеріалі.

Мадейра дає чудову можливість познайомитися із містом Фуншал за короткий проміжок часу. З висоти кабіни фунікулера можна побачити життя на острові в широкій перспективі. 15 хвилин – і ти опиняєшся у центрі столиці Мадейри.

Одна із цікавих точок курорту – фермерський ринок Фуншала, який вже давно є не просто торговою точкою. Тут величезний вибір тропічних фруктів. Більшість із них – гібридні – як от ананасо-банан.

– Тропічний Філодендрон – це досить дивний фрукт. Це плід Монстери, яку так часто ставлять в офісах. У нього їстівна лише середина. Цей фрукт сам дає знак, коли він достиг – відпадає його шкірка. А якщо ви почнете їсти його раніше – то смак жахливий, схожий на дуже шорсткий і кислий ананас, – розповіла туристичний гід Жаклін Фреташ.

Чудернацький ананасо-банан недешевий, тому краще купувати його в менш туристичних локаціях. Також на ринку можна побачити 40 видів авокадо, розмаїття манго, папаї, маракуї і дивні овочі, які полюбляють місцеві.

– Овоч шу-шу Крістофін родом із Африки. Він схожий на цукіні й гарбуз. Смакує до риби, його часто змішують з іншими овочами. Просто ріжуть на шматки і варять, – додала гід.

Також на острові багато екзотичних рослин. Біля прилавків з квітами продавчині стоять в традиційних португальских костюмах.

Деякі з тропічних красунь таки можна виростити в Україні. Головне – придбати коріння за €2, посадити в ґрунт і поливати раз на тиждень.

– Навіть якщо ви живете в країні, де часто сніжить, просто залиште квітку в землі, не викорчовуйте на зиму. Я от живу високо в горах, і там теж іноді йде сніг, не страшно, квіти можуть витримати, – сказала гід.

Звісно, до наших морозів Мадейрі далеко, але Лілії Беладонна здатні їх витримати.

Одна з найстаріших частин Фуншала – історичний центр, будинкам там по 500 – 600 років. Коли португальці приїхали на острів у XV столітті, там ніхто не жив. Нині квартирка на вулиці Санта Марія затягне на €250 тис.

– Ця секція міста мала раніше не дуже привабливу репутацію – тут торгували наркотиками, були притони, а потім мер міста висунув ідею – запросити місцевих художників розмальовувати двері на цій вулиці, – розповіла Жаклін Фреташ.

Ще 20 років тому там були нетрі, наркопритони, а тепер – богемна вулиця розмальованих дверей. Хоча вулицею її важко назвати – радше арт-галереєю. Найбільш затребуваний малюнок для любителів публікацій в Instagram – русалка.

Один з найпопулярніших напоїв на Мадейрі – супер-міцний трунок – понча. В основі – п’ятдесятиградусний ром. Цьому рецепту зо двісті років, тож інгредієнти прості: цедра лимона, апельсиновий сік, ложка меду і мадейрський ром.

– Пончу винайшли риболови сотні років тому. Вирушаючи на нічний вилов в океан, щоб зігрітися, пили міцний ром, розбавлений цукром і апельсиновим соком. Але зараз цей напій готують із соком багатьох цитрусових, – розповіла гід.

В іншій частині старого міста можна натрапити на жовту площу, або ж – площу Христофора Колумба, який відкрив Мадейру за два роки до Америки.

Тож Мадейра відома не лише вічнозеленими ландшафтами, сонцем і теплим океаном. Поціновувачі давнини й екзотики можуть надовго загубитися у прогулянках Фуншалом.

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