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Електрокар Ford кросовер Mustang Mach-E: ціна і характеристики

Американський Ford представив свій перший суто електричний автомобіль. Кросовер Mustang Mach-E попри спільну назву з легендарним спорткаром Mustang – має лише схожі риси.

У салоні якісніші матеріали оздоблення, на передній панелі величезний дисплей, як у Tesla.

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Авто матиме повний або лише задній привід. На вибір одразу 4 електродвигуни потужністю до 465 кінських сил та два види акумуляторів, які дозволять подолати майже 500 км без підзарядки.

Ціна від $44 тис.

До слова, Mazda виходить на ринок електрокарів. Японці презентували свій перший повністю електричний автомобіль. Новий MX-30 показали на автошоу в Токіо.

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