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Електрокар SEAT El-Born: коли старт продажів, характеристики та ціна

Іспанський автобренд SEAT уже наступного року розпочне продаж свого нового електромобіля El-Born.

Виробництво представленого нещодавно авто розпочнеться влітку 2020 року.

Зведений на тій же платформі, що і електричний хетчбек Volkswagen ID, SEAT El-Born отримає акумулятор із запасом ходу на 420 кілометрів. Двигун потужністю 204 кінські сили та просторий багажник.

Також електрокар обладнають напівавтономним керуванням та функцією автопаркування.

ЧитайтеЕ-tron GT – Audi представила свою відповідь Tesla

Орієнтовна ціна електричного SEAT El-Born від $30 тисяч.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Audi показала електрокросовер на базі Q2.

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