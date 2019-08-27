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Електрокросовер Ford Territory: ціна та характеристики

Американський автовиробник Ford розпочав продаж свого повністю електричного кросовера Territory.

Новинка має електродвигун на 163 кінські сили. А повного акумулятора вистачить на 360 кілометрів.

Всередині кросовера такі сучасні опції, як: мультимедійна система з підтримкою голосових команд, віртуальною приборною панеллю, камерами відеоогляду на 360 градусів.

У Китаї електрокросовер Ford Territory коштує від $26 тис.

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До слова, Renault представив свій найдешевший кросовер. Новий Triber орієнтований на Індію, але в разі успіху компактну машину виведуть на світовий ринок.

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