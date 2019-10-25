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Електрокросовер Nissan Ariya: коли старт продаж, ціна та характеристики

Nissan готується до нової ери електромобілів у своїй лінійці. Японці представили концепт першого електричного кросовера – Nissan Ariya.

Авто не схоже на жоден автомобіль бренду – плавні лінії кузова, оригінальний дизайн, максимальний простір всередині.

Машина повністю керована з мобільного телефону й оснащена автопілотом  ProPilot 2.

Усередині майже немає фізичних кнопок – всюди сенсорні. Повнопривідне авто матиме до 500 кілометрів запасу ходу.

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У серійний автомобіль Ariya обіцяють перетворити уже наступного року. Коштуватиме він приблизно $50 тис.

До слова, Mazda виходить на ринок електрокарів. Японці презентували свій перший повністю електричний автомобіль. Новий MX-30 показали на автошоу в Токіо.

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