Електрокросовер Nissan Ariya: коли старт продаж, ціна та характеристики
Nissan готується до нової ери електромобілів у своїй лінійці. Японці представили концепт першого електричного кросовера – Nissan Ariya.
Авто не схоже на жоден автомобіль бренду – плавні лінії кузова, оригінальний дизайн, максимальний простір всередині.
Машина повністю керована з мобільного телефону й оснащена автопілотом ProPilot 2.
Усередині майже немає фізичних кнопок – всюди сенсорні. Повнопривідне авто матиме до 500 кілометрів запасу ходу.
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У серійний автомобіль Ariya обіцяють перетворити уже наступного року. Коштуватиме він приблизно $50 тис.
До слова, Mazda виходить на ринок електрокарів. Японці презентували свій перший повністю електричний автомобіль. Новий MX-30 показали на автошоу в Токіо.