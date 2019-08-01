Електромобілі на яхтах у Монако: як працюють та хто використовує

Електродвигуни – вже давно не шахрайство і довели свою ефективність. У Європі нині тренд на екологічність – люди розуміють, що навіть якщо ця технологія дорожча, то нею потрібно користатися, адже електродвигуни менше забруднюють природу. Цієї філософії притримують не залежно від кількості грошей на банківському рахунку, тож екологічними стають і багатії Монако і купують екологічні яхти.

Монако – країна, де живуть одні з найзаможніших громадян у Європі, і гавань з люксовими яхтами – одна з найвідоміших візитівок князівства. І уряд, і мешканці вирішили більше турбуватися про екологію і переоснащують на електродвигуни не лише машини, а й кораблі.

Тож власники яхт, які мають екологічні погляди, вже використовують на своїх суднах електромобілі.

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Спочатку їх заряджають на березі – через електрокабелі, поки яхта стоїть пришвартована. Коли судно виходить у море підключаються сонячні батареї, а також і гідрогенератор. Турбіну поміщають у воду і під час руху крутять лопасті і виробляють електрику. Її вистачає на освітлення яхти. Вся інформація про енергопостачання виводиться на капітанський місток.

Але в якості запасного варіанта, на яхті встановлено і дизельний двигун, але мешканці Монако намагаються ним не користуватися. Адже електрики вистачає, щоб протягом дня пройти 450 кілометрів і розігнати яхту хвилями.

Яхта розрахована на вісім пасажирів, які можуть подорожувати кілька тижнів і використовувати лише зелену енергетику. В Монако переконані – багатії вже протягом наступних років масово переходитимуть на електродвигуни.

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