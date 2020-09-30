Електронні чеки в Україні: як зміниться торгівля для бізнесу

Вже з початку 2021 року торгівля запроваджуватиме електронні чеки, які одразу надходитимуть до бази Державної фіскальної служби.

Нині українські підприємці тестують програмних реєстраторів розрахункових операцій. Таке програмне забезпечення скоротить витрати підприємців на обладнання та час на спілкування із податківцями.

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Наступного року у всіх підприємців-платників єдиного податку мають бути реєстратори розрахункових операцій. Це можуть бути звичайні касові апарати або ж діджиталізовані – такі собі касові апарати у комп’ютері, планшеті або смартфоні.

Програмні РРО, що розробили Мінфін та ДФС, підприємці тестують із серпня. На чеку тепер є QR-код. Якщо до нього прикласти смартфон – можна побачити свій чек на сайті ДФС, а також, де і коли здійснена покупка та який гарантійний термін.

Великому бізнесу новація допоможе продажам в інтернеті, та й у звичайних магазинах швидше обслуговуватимуть покупців. Втім, айтішники кажуть, що є проблеми. Зокрема – відсутність зворотного зв’язку з податковою та належної технічної підтримки.

У Міністерстві фінансів кажуть, що платники податків менше витрачатимуть часу на реєстрацію усіх необхідних процедур, до того ж максимально виключається людський фактор.

Це черговий крок до перетворення ДФС у сервісну службу. А гроші, що витрачали на придбання касового апарата, можна інвестувати у власний бізнес.

Підприємці визнають, що такий електронний спосіб звітності зручніший. Не треба журналів, касових апаратів, які коштують недешево та й стояти у чергах до податківців можна набагато менше.

Кредити для бізнесу

Програма Доступні кредити 5-7-9% для малого та середнього бізнесу буде продовжена у 2021 році без змін, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з представниками Американської торговельної палати (ACC).

За його словами, про це просять підприємці, і для цього є об’єктивні причини.

Зокрема, як зазначив глава уряду, деякі бізнесмени отримали кредити лише у вересні, коли до кінця року залишається кілька місяців.

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